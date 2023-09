Twee mannen opgepakt na levensgevaarlijke koperdiefstal in Haarlem

Vannacht kwam er rond kwart over twee een melding binnen bij de politie van mogelijk koperdiefstal aan de straat De Mooie Nelweg in Haarlem. Bij aankomst van de politie zijn er twee mannen (30 en 35 jaar) opgepakt bij een transformatorhuisje waar het koper te vinden was.

Op dit moment zitten de twee mannen nog vast op het bureau, meldt de woordvoerder van de politie.

Tekst gaat door onder de foto's.