Thom ziet grote droom in vervulling gaan met nieuw Grootebroeks festival

Aan de Raadhuislaan in Grootebroek vindt vandaag de eerste editie plaats van een nieuw festival. Met 'Grootebroek Gaat Los' ziet organisator Thom Nieuweboer een jarenlange wens in vervulling gaan. Op het podium zijn dit weekend onder andere optredens van de West-Friese band Oôs Joôs, en nationale artiesten als Wolter Kroes en de 3J's.

Thom Nieuweboer uit Wervershoof en Frank Rood, de voormalige organisator van Forever Young, besluiten daarom hun krachten te bundelen. "Zelf een evenement op poten zetten stond ook op mijn bucketlist," vertelt Nieuweboer enthousiast. Daarom was hij blij toen Rood belde, of hij zin had om samen een evenement te organiseren.