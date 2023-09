Bedenker Skuumkoppe krijgt groen licht om nieuwe bierbrouwerij te verhuizen

De ontlading is groot, laat Maurice Diks weten aan NH. "Na anderhalf jaar intensieve voorbereiding, honderden vergaderingen aan de keukentafel, gesprekken met betrokkenen, overleg met gemeente en provincie, een principeverzoek, commissievergadering en verklaring van geen bedenkingen verder is het dan zover."

Het familiebedrijf groeit gestaag, zit op de top van zijn capaciteit en wil daarom graag uitbreiden. Maar dat kan niet op de plek waar ze nu zitten, in de voormalige bedrijfsloods van Duin Bouwbedrijf aan de Spinbaan in Den Burg. Diks is geen onbekende in de Nederlandse bierwereld. Hij is al bijna twintig jaar werkzaam als brouwmeester en is de grondlegger van een aantal van de bekendste Texelse bieren, waaronder de landelijk bekende Skuumkoppe.

Precedentwerking

De gemeenteraad heeft besloten mee te werken aan een uitgebreide afwijkingsprocedure om de vestiging van de bierbrouwerij aan het Meyertebos mogelijk te maken. Niet alle partijen waren meteen overtuigd. Zo gaf een gemeenteraadslid van Texels Belang aan bezorgd te zijn over precedentwerking door een fabrieksmatig proces (brouwen en bottelen) toe te staan op een agrarische bestemming, meldt mediapartner Texelse Courant.

