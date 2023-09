Grijs, grauw en nat begin van de herfst, maar niet getreurd: er komt nog zon aan

Het regent al de hele ochtend flink in de provincie en dat zal nog wel eventjes blijven. De astronomische herfst begint pas over twee dagen, maar voor veel mensen zal de regenachtige dag van vandaag al voelen als het echte einde van de zomer en het begin van het najaar. Maar er is nog hoop: volgens NH-weerman Jan Visser komen er nog een paar lekkere dagen aan.

"Er komt eerst heel wat regen aan", zegt Visser op NH Radio. "Vanmorgen een periode met regen, vanmiddag ook. Dan kan de regen wat intensiever zijn, omdat er in het koufront een storing meeloopt." Uiteindelijk wordt het vanavond even droog. De weerman verwacht dat er dan plaatselijk tot zo'n 20 millimeter regen gevallen is. "Het is echt een verregende dag."

Het blijft vanavond ook niet lang droog. "Later op de avond volgen er enkele buien."

De temperatuur is vandaag ook een stukje lager, zeker dan afgelopen nacht. "Het is een beetje de omgekeerde wereld. Normaal gesproken vallen de maximumtemperaturen in de middag en nu is dat in de nacht al het geval geweest. In Wijk aan Zee was het 20 graden afgelopen nacht en nu is het op veel plaatsen slechts een graad of 15."

En dat wordt vandaag niet veel warmer.

Onweer

Ook morgen hebben we te maken met buien. "Dat zien we al in de nacht en in de ochtend met buien die vergezeld kunnen worden door onweer. Morgenmiddag en morgenavond blijven de buien komen."

Vooral aan de kust en rond het IJsselmeer kunnen flinke buien gaan vallen met een vrij krachtige wind en kans op onweer. Het wordt morgen zo'n 17 graden.

Nazomer

Zaterdag blijft het in de ochtend nog wel even regenen, maar in de middag komt het zonnetje af en toe om de hoek. "Het wordt 17 tot 18 graden. Het begint al ietsje op te knappen."

Vanaf zondag wordt het weer wat lekkerder weer. "We gaan over op een nazomers weertype", zegt Visser. "Veel perioden met zon en de temperatuur wordt iedere dag iets hoger. Zondag 19 tot 20 graden en de dagen daarna voluit boven de 20 graden, richting de 22, 23 graden." Dit blijft zo tot halverwege volgende week.

Zo'n 'mooi nazomertje' zoals Jan Visser het noemt, is best uitzonderlijk. Als het weer zo doorgaat komen we uit op twintig dagen boven de twintig graden. Dat zie je niet vaak in september.