Verkeerschaos rond Alkmaar door kettingbotsing en werkzaamheden

Een kettingbotsing met zeker elf auto's zorgt vanochtend voor problemen op provinciale weg N242 tussen Heerhugowaard en Alkmaar. De weg was afgesloten voor verkeer, maar is inmiddels weer open. Vanwege het regenachtige weer is er in Noord-Holland deze ochtend sprake van een drukke ochtendspits, ook in de rest van de provincie staan files.