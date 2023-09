De Peiling: wat is het mooiste cadeau dat jij ooit kreeg van een vriend(in)?

Een sieraad, een cadeaubon of een weekendje weg. Allemaal mooie cadeaus die je kunt geven of krijgen van een goede vriend of vriendin. Maar je beste vriendin een nier geven? Dat gebeurt niet zo vaak. Toch deed Marianne dit voor haar beste vriendin Rieke, die voor haar als een zus voelt. Wat is het mooiste cadeau dat jij ooit hebt gegeven aan een vriend of vriendin?

Marianne had eerst het Facebookbericht van Rieke gedeeld, maar besloot daarna om zelf een nier te doneren aan haar vriendin. Speciaal voor het televisieprogramma Besties gaan Rieke en Marianne terug naar het Amsterdam UMC waar de niertransplantatie in 2017 plaatsvond. Dit was het mooiste cadeau dat Rieke ooit kreeg, én dat Marianne ooit gaf.

Gebaar

Nu hoeft een cadeau natuurlijk niet altijd zoiets groots te zijn als het doneren van een nier. Hoe klein of groot het cadeau ook is, het gaat om het gebaar. Wat is het mooiste cadeau dat jij ooit kreeg van een vriend of vriendin? Of wat is het mooiste cadeau dat je ooit gaf? Laat het ons weten, we zijn erg benieuwd naar deze bijzondere verhalen.