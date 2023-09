Diemen aA nl Besties: Marianne gaf een nier aan haar vriendin Rieke "De jackpot zit in mijn buik"

Rieke en Marianne uit Diemen waren collega's, maar zijn inmiddels hartsvriendinnen en noemen elkaar zelfs zus. "Toen ik begon met de nierdialyse, kwam ik automatisch op de donorlijst terecht, maar dat kan jaren duren," vertelt Rieke in het televisieprogramma Besties. "Een collega zei dat ik een oproep moest doen op Facebook, omdat haar vader zo ook aan een nier was gekomen. Marianne reageerde en wij bleken een match. Zij is gewoon een geschenk uit de hemel."

Marianne had het Facebookbericht van Rieke eerst gedeeld en dacht vervolgens: 'waarom ga ik er zelf niet over nadenken?': "Rieke is een gouden wijf, ze staat altijd voor iedereen klaar en wat je zaait, is wat je oogst. Ik heb het besproken met mijn kinderen en mijn lief. Zij vonden het spannend, maar zeiden: 'als jij dat wilt, dan staan wij achter jou.' Op de ochtend van de operatie kreeg ik een pijl op mijn buik zodat de arts de juiste nier er uit zou halen."

Rieke maakte zich erg zorgen over Marianne: "De dag na de operatie vroeg ik hoe het met haar ging en ze zei: Alsof er een vrachtwagen over mij heen is gereden, maar ik zou het zo weer doen. Ik dacht wat een lieverd. Wij zijn niet alleen besties, maar ze is ook mijn zus. Alleen van een andere moeder zeg ik altijd." Marianne: "Als je een nier geeft, moet dat niet de basis zijn voor een vriendschap. Dat zou ik vreselijk vinden, maar het zit gewoon goed."

Speciaal voor het televisieprogramma Besties gaan Rieke en Marianne terug naar het Amsterdam UMC waar de niertransplantatie in 2017 plaatsvond. Rieke voelt meteen weer dankbaarheid naar Marianne toe: "De jackpot zit in mijn buik en het gaat nog steeds goed met de nieuwe nier." Van de buitenwereld kregen de vrouwen weleens vreemde vragen, bijvoorbeeld of het mogelijk is om een nier te doneren als je niet dezelfde huidskleur hebt. Volgens Marianne moet er meer bekendheid komen worden dat die kleur aan de buitenkant zit en niet aan de binnenkant.