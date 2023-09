Hilversumse chocolatier kijkt uit naar de toekomst: "Als ondernemer heb je momenteel veel uitdagingen"

Net na de coronaperiode, in 2021 wisselde Sander Zeedijk zijn kantoorbaan in om zijn droom achterna te gaan: een chocoladewinkel openen in het centrum van Hilversum. Nu geniet hij de hele dag door van lekkernijen. Waar hij minder van geniet zijn de stroomkosten en energiekosten die hij momenteel heeft: "Als ondernemer heb je momenteel veel uitdagingen."

Luxeproduct

De prijzen van de verpakkingen, suiker en cacao stijgen, maar de producten in Sanders winkel niet: "Wij vangen de klap zelf op en doen water bij de wijn. Zo voelt de consument er minder van en dat willen we graag zo houden."

Sander merkt dan ook niet dat het rustiger is geworden in zijn winkel door de inflatie. Mensen maken een uitzondering om langs zijn winkel te kunnen gaan: "Naar chocolaatjes kijken mensen uit, het geeft voldoening. We merken wel dat het iets rustiger is geworden na de inflatie, maar minder dan dat we hadden verwacht."

Genieten

Desondanks lukt het de chocolatier om de eindjes aan elkaar te knopen en geniet hij van zijn werk. "Ik geniet van mijn werk, dat is voor mij het allerbelangrijkste. Gewoon blijven werken en genieten. Zolang ik thuis normaal rond kan komen en mijn kinderen kan voeden, gaat het de goede kant op."