Langer shoppen op zondag: winkels Gooise Meren mogen snel langer open

Het wordt mogelijk om op zondag langer te winkelen in Gooise Meren: de winkels van Bussum, Naarden en Muiden gaan langer open. Nu is dit nog een halve dag, dat wordt straks de hele zondag.

Veel vraag naar

Door het mogelijk te maken om op zondag langer open te gaan, hoopt het gemeentebestuur van Gooise Meren tegemoet te komen aan de wens van veel winkeliers en hun klanten.

Ze wijzen erop dat de winkels tijdens de coronacrisis op zondag ook langer open mochten. Winkeliers vonden dat fijn, mede omdat het aantal klanten zich meer over de dag kon verspreiden. Ook klanten vonden de langere openingstijden prettig. Dat gaven ze onlangs nogmaals aan tijdens een burgerpeiling.

Niet alleen voorstanders

Gooise Meren stelt daarnaast dat het langer openen van de winkels op zondag een gunstig effect kan hebben op de lokale economie. Toch beseft het gemeentebestuur maar al te goed dat niet iedereen er even blij mee zal zijn.

Zo was bijvoorbeeld het laden en lossen van goederen op zondag nog een pijnpunt, omdat dat juist overlast kan geven. Daar kan de gemeente echter weinig aan doen, zo lijkt het. Er werd gekeken of er een laad- en losverbod opgenomen kon worden in de nieuwe regels, maar dat blijkt niet mogelijk.