Huizen pakt vier jaar na historisch besluit door: winkels voortaan zondag hele dag open

Huizen nam pas vier jaar geleden het destijds baanbrekende besluit dat winkels de deuren op zondag mochten openen. Dat lag gevoelig, gezien de christelijke achtergrond van het dorp. Huizen was destijds ook de laatste Noord-Hollandse plaats waar de winkelluiken op zondag nog gesloten bleven. "Het dorp moet niet worden overheerst door de gelovigen, die overal tegen zijn. Er zijn ook mensen die anders denken", klonk het destijds.

De winkels mogen straks de hele zondag de deuren openen, van 6.00 uur 's ochtends tot 22.00 uur 's avonds. Dat was tot nu toe 'slechts' van 12.00 uur tot 18.00 uur.

Niet iedereen blij met koopzondag in Huizen: "De zevende dag is een rustdag"

Niet iedereen blij met koopzondag in Huizen: "De zevende dag is een rustdag"

Wel op zondag open

Toch werd vier jaar geleden besloten dat de winkels op een deel van de zondag open mochten, al bleek dat de eerste zondagen nog wel even wennen.

Nu neemt Huizen dus een volgende stap: de winkels mogen de hele zondag open. Dat heeft de gemeenteraad afgelopen week besloten.

Hoewel een meerderheid meent dat deze tijd er om vraagt dat winkels elke dag open moeten zijn, klonk er ook nu nog kritiek. Zo hadden de SGP en de ChristenUnie liever niet gezien dat de zondagsopeningstijden ruimer zouden worden. Deels vanwege de zondagsrust, maar ook omdat ze zorgen hebben over kleine ondernemers die zich straks gedwongen voelen om ook de deuren op zondag te openen en daardoor helemaal geen vrije tijd meer hebben.

Wel beperkingen voor bevoorrading

Huizen probeert de zondagsrust overigens nog wel enigszins te 'beschermen'.

Hoewel winkels de hele dag door open mogen, geldt er op zondagochtend in het Oude Dorp nog wel een verbod op bevoorrading. Tot het middaguur mogen er geen vrachtwagens met goederen komen om winkels te bevoorraden.

Wanneer de winkels overigens definitief de hele zondag open mogen, is nog even puzzelen. Dat heeft te maken met procedures. Huizen mikt erop dat zondag 13 november de eerste zondag is waarop de nieuwe winkeltijden gelden.