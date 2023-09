Haarlemmers vouwen 1000 kraanvogels voor de vrede: nationale vredesweek van start

Aan de voet van de Grote of Sint Bavokerk, aan de Oude Groenmarkt, worden de komende week honderden kraanvogeltjes gevouwen. Ook scholieren in Haarlem vouwen mee. Uiteindelijk moeten er donderdag op de Internationale Dag van de Vrede duizend vogeltjes klaar zijn om uit te delen op de Grote Markt.

Vandaag is de Nationale Vredesweek van start gegaan. Tientallen Nederlandse steden organiseren de komende diverse activiteiten om mensen stil te laten staan bij het woord 'vrede'. In Haarlem doet bijvoorbeeld het Stadsklooster mee. Die organisatie heeft gekozen voor Senbazuru, oftewel het Japanse woord voor het vouwen van duizend kraanvogeltjes. Vandaag was de eerste 'vouwsessie':

Aanstaande donderdag worden de vogeltjes uitgedeeld op de Grote Markt, tussen 14.00 en 16.00 uur. Komende dinsdag en woensdag (beide tussen 15.00 uur en 18.00 uur) kunnen vouwfanaten nog meehelpen met vouwen bij het Stadsklooster.

Vredesactiviteiten in de stad

Maar er zijn nog veel meer vredesactiviteiten in Haarlem. Zondagmiddag vindt bijvoorbeeld een regenboogviering plaats in het Slachthuis (om 15.00 uur). 'Een spannende, experimentele bijeenkomst waarbij vragen centraal staan over religie en LHBTIQ+', zo staat het in de vredesweekagenda omschreven.

Op hetzelfde tijdstip werkt kunstenaar Hans Bosmann aan het levend kunstwerk 'Sta Stil Voor Vrede' op de Grote Markt. Iedereen mag daaraan meedoen en een vredessymbool meenemen. Op woensdag staat een 'actie van Lutherse jongeren' op de agenda, die een leuke activiteit én maaltijd verzorgen met en voor vluchtelingen.

De week wordt volgende week zondag afgesloten met een afsluitende viering bij Doopsgezind Haarlem aan de Frankestraat. Predikanten van zes verschillende Haarlemse kerken zullen daar gezamenlijk voorgaan.

Kijk hier voor het complete programma van de viering van de Vredesweek in Haarlem.