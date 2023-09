Haarlemse primeur: geloof en LHBTQ verbroederen tijdens Regenboogviering

Het kan nog steeds schuren tussen de kerk en LHBTQ+'ers, zegt Joris Obdam van de Antonius Gemeenschap. Om die groepen te verbinden organiseren zij vandaag samen met de Regenboogcoalitie de jaarlijkse Regenboogviering. Dit jaar is alleen wel alles een beetje anders: de viering is niet in de Grote Kerk, maar op het Slachthuisterrein in Haarlem-Oost.

Volgens Joris Obdam, pastoor van Antonius gemeenschap, kan seksualiteit en religie nog steeds schuren. Hij stelt zelfs regenbooggroepen te veel zijn buitengesloten. "Juist daarom organiseren we de Regenboogviering. Het is een manier om nader tot elkaar te komen en om de diversiteit te vieren", aldus Joris.

De regenboogviering is een moment in het jaar om vanuit het geloof stil te staan bij de LHBTQ+ gemeenschap. Afgelopen jaren was de viering steevast in de Grote of Sint-Bavo kerk op de Grote markt, maar dit jaar wijken ze uit naar het Slachthuisterrein.

"We dachten: we gaan een keer naar een niet-kerkelijke plek"

"We merkten in gesprekken met Regenboogpartners dat de drempel van een kerk toch nog hoog is. Ondanks onze zo open mogelijke houding. We dachten: we gaan een keer naar een niet-kerkelijke plek en hebben gekozen voor het Slachthuisterrein", aldus de pastoor. Die locatie trekt een jonger publiek en dat wil de Regenboogviering ook. Daarnaast is dat terrein bekend om zijn open houding en het publiek is er zeer divers.

Rituele van Saamhorigheid

Joris legt uit het de verhuizing naar het slachthuisterrein een experiment is, mocht het minder aanslaan dan wordt er volgend jaar weer gekozen voor de kerk. Dit jaar is het thema van de Regenboogviering 'Rituele van Saamhorigheid'. Er zijn persoonlijke verhalen, gedichten en muziek. De viering start vandaag om 15.00 uur en natuurlijk is iedereen welkom.