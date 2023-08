Amsterdammer (28) aangehouden voor vernielen van regenboogvlag

Iets eerder op de avond, rond 18.30 uur, zag een medewerker van het restaurant dat de man de vlag aan het vernielen was. "Hij liet zich vervolgens ook negatief uit over de queer-community", aldus een politiewoordvoerder.

De man liep vervolgens weg, in de richting van het Rokin. Hij werd daarbij achtervolgd door een van de medewerkers, die ondertussen de politie belde. Op basis van de omschrijving die de medewerker gaf werd op de Kloveniersburgwal later een verdachte aangehouden.

'Discriminatie'

De verdachte is meegenomen naar het politiebureau en later op vrije voeten gesteld. Hij moet zich later verantwoorden voor de rechter, laat de politiewoordvoerder weten.

Volgens de politie waren er bij het vernielen van de vlag duidelijke aanwijzingen dat discriminatie een rol speelde. "Dit discriminatieaspect zal bij het afdoen van de zaak als strafverzwarende omstandigheid worden meegenomen."

Regenboogvlaggen worden in de stad vaker vernield of gestolen. Daarnaast geven veel mensen in de LHBTIQ-gemeenschap aan dat ze steeds vaker haatleuzen te horen krijgen of geweigerd worden voor een taxirit.

De politie benadrukt dat speciaal voor dit soort zaken 'Roze in Blauw' in het leven is geroepen. Mensen die vanwege hun seksuele oriëntatie of genderidentiteit te maken krijgen met discriminatie, bedreiging of mishandeling, kunnen daar melding doen.