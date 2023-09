25-jarige fietser overleden na ongeluk met vrachtwagen in Oude Meer

De fietser die vanochtend zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Oude Meer is vanmiddag aan zijn verwondingen overleden.

Dat bevestigt de politie zojuist. Het gaat om een 25-jarige man uit Aalsmeer.

De fietser werd rond 6.00 uur vanochtend aangereden door een vrachtwagen op de Fokkerweg. De fietser is gereanimeerd en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, liet een politiewoordvoerder weten.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie is nog bezig met onderzoek en is op zoek naar getuigen en dashcambeelden. De chauffeur van de vrachtwagen is meegenomen voor verhoor, dat is standaard bij zulke hevige ongelukken.