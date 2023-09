Fietser ernstig gewond na aanrijding met vrachtwagen in Oude Meer

Op de Fokkerweg in Oude Meer is vanochtend een fietser aangereden door een vrachtwagen. De fietser raakte daarbij ernstig gewond.

Het ongeluk gebeurde rond 6.00 uur. De fietser is gereanimeerd en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, liet een politiewoordvoerder weten.

Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie is nog bezig met onderzoek. Ook over de identiteit van de fietser is nog niks bekend.

Door het politieonderzoek is de weg nog steeds afgesloten. Het is nog niet bekend wanneer de weg weer open gaat.