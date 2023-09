Koken met de Amerikaanse rivierkreeft: "Het zijn mean motherfuckers!"

Pieter Kok en Stephan Roest gaan in 'Koken met Kok' op zoek naar Noord-Hollandse producten, die dit keer een internationaal karakter hebben. Pieter waant zich in Frankrijk, bij een bakker met alleen maar Franstalig personeel. En Stephan vist op een dier dat ook wel een plaag genoemd wordt: de Amerikaanse rivierkreeft. En voelt hoe het is om er door gebeten te worden.

Radiopresentator én chef Pieter Kok heeft zijn keuken opgezet in Kudelstaart, op het terrein van Theo Rekelhof, de enige beroepsvisser op de Westeinderplassen. Pieter maakt vandaag rivierkreeft met koolsla op brioche. Die Franse broodspecialiteit heeft hij opgehaald bij Fransman Sébastien Roturier. Zijn bakkerij maakt alleen maar Franse producten, zelfs zijn personeel is Frans.

Snijd de spitskool zo dun als je kan en meng met de mayo, peper, zout en een paar druppels citroensap naar smaak. Zet apart.

Doe de boter in een rvs pannetje op het vuur en laat smelten. Roer rustig door elkaar tot hij echt bruin wordt en zet als het naar smaak is het vuur uit. Let op, zwart is te laat, bruin is goed. Zet warm weg zodat de boter niet stolt maar ook niet warmer wordt.

Snijd de brioche in twee delen en snijd de delen van boven in. Rooster het brood in een koekenpan met een beetje boter aan beide kanten.

Roer de rivierkreeftjes door de boter.

Tijd om het broodje te maken. Doe de koolsla onderop, doe per broodje de helft van de rivierkreeftjes met boter erop. Maak af met een beetje citroensap en eventueel de vlierbessensiroopjam

*vlierbessensiroopjam(siram)

vlierbessen

kristalsuiker

gemberpoeder

Tja, het is geen jam en ook geen siroop. Het zit er een beetje tussenin. Pluk de vlierbessen van de takken af met een vork. Doe ze in water om te wassen. De bessen die blijven drijven doe je weg, die zijn niet rijp. Giet af en weeg wat je over hebt gehouden aan bessen af. Doe ze nu met een gelijke hoeveelheid fijn kristalsuiker in een pannetje op het vuur. Voeg een snuf gemberpoeder toe en kook ongeveer 5 minuten. Doe je siroopjam door een zeef om schillen en pitjes op te vangen. Gebruik eventueel een lepel om alles goed door de zeef heen te krijgen. Klaar!