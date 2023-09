Slecht sanitair, lekkages, hoge energiekosten: renovatie opvanglocatie Oldenhove is prijzig

De verbouwing van voormalig woonzorgcentrum Oldenhove in Overveen tot opvanglocatie voor statushouders is flink duurder uitgevallen dan vooraf werd ingeschat. Het tekort over afgelopen jaar bedraagt ruim een half miljoen euro.

Dat schrijft het Bloemendaalse college aan de gemeenteraad. Het tekort is opgebouwd om verschillende redenen, zo staat in een nota.

Zo vielen de renovatiekosten fors hoger uit, omdat het sanitair bijvoorbeeld in slechte staat verkeerde. De vijfde verdieping was in zijn geheel achterstallig in onderhoud. Daarnaast zijn er enkele calamiteiten geweest, zoals problemen met de riolering en de afvoer via de regenpijpen. Ook zorgden lekkages voor extra onderhoud.

Verder rekenden aannemers vanwege personeelstekorten hogere prijzen en werd door de extra werkzaamheden het bonnetje van het energieverbruik steeds duurder.

Thuis voor iedereen

In het pand wonen negentig statushouders, daarnaast woont ook nog een groep 'mensen in nood', omdat ze bijvoorbeeld een scheiding achter de rug hebben of er nog middenin zitten. Het college is blij met deze opvang en noemt het 'een thuis voor iedereen'.