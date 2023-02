Oldenhove opvanglocatie voor statushouders feestelijk geopend met bloemen

De eerste 55 mensen hebben er inmiddels hun onderdak gevonden. In totaal komen er 90 statushouders in de opvanglocatie te wonen. De appartementen zullen geleidelijk aan over de komende maanden worden bezet. “De overige woonplekken zijn voor andere mensen in nood. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die in scheiding liggen. Dat het een opvanglocatie voor iedereen in nood is, maakt het een bijzonder project”, aldus Van der Burg.

De symbolische opening met bloemen werd gedaan door Van der Burg en wethouder Attiya Gamri. Deze laatste kwam zelf op negenjarige leeftijd naar Nederland en voor haar hebben bloemen een speciale betekenis. "Ik leerde in Nederland dat bloemen staan voor huiselijkheid, diversiteit en nu ook voor Bloemendaal." Op de drukbezochte opening waren alle buurtbewoners uitgenodigd. In de onderstaande reportages spreken wij met de buurtbewoners, statushouders en wethouder Gamri.