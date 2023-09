Volksopera in Monnickendam met lokale talenten: "Voor herhaling vatbaar"

De overwinning van de geuzen op de Spanjaarden uit 1573 werd afgelopen juli uitgebreid gevierd in Monnickendam. Toch is het feest nog niet afgelopen: dit weekend is er een volksopera in de Grote Kerk in Monnickendam die je terugvoert naar die tijd. Er is heel hard gewerkt door vooral lokale acteurs die nog nauwelijks ervaring hadden: "Ik heb m'n moeder nog nooit horen zingen, maar nu steelt ze de show."

Het is druk in de geïmproviseerde kleedkamer in de Grote Kerk. Make-up, mooie kleding en de laatste oefeningen. Initiatiefnemer Valerie Pachl kijkt tevreden rond: "Ik houd hiervan. Ik heb wel eerder opera's gedaan, maar dit is een hele nieuwe ervaring." Dat komt vooral omdat hier vrijwel alleen lokale mensen meewerken die dit nog niet eerder hebben gedaan. Er kwamen audities en een strenge selectie aan te pas en nu is het zover: vanavond en morgenavond staat er een volksopera in de kerk. Fanatieke moeder "Dit is de eerste keer dat ik dit doe", vertelt Ymke terwijl ze bezig is met haar make-up. Naast haar zit zus Jitske. "Mijn ouders en mijn vriend doen ook mee. Het is wel heel bijzonder om iedereen op deze manier bezig te zien." Jitske lacht: "Vooral onze moeder is heel fanatiek, het gaat er heel vaak over thuis." Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Valeria Pachl, initiatiefnemer volksopera 'De Spanjolen' - NH Nieuws

Maartje Bruning doet ook mee in het stuk. Ze kwam drie jaar geleden in Monnickendam te wonen. "We kwamen hier wonen tijdens corona, toen zat iedereen op zijn eigen vierkante centimeter. Maar bij de Slag op de Zuiderzee heb ik heel veel mensen ontmoet." Ze is wat zenuwachtig, maar ziet het helemaal zitten: "Mijn jongste dochter doet ook mee, het is ontzettend leuk om dit te doen."

Valeria heeft er een enorme klus opzitten, maar achterover hangen doet ze niet. "Het is voor herhaling vatbaar, eens in de twee of drie jaar een volksopera lijkt me geweldig." De opera is vanavond en morgenavond om 20.30 uur te zien in de Grote Kerk in Monnickendam. Er zijn nog kaarten, info vind je via de link.

Foto: Deelnemers aan de volksopera 'De Spanjolen' - NH Nieuws