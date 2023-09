16- en 17-jarige opgepakt voor schietpartij bij station Kersenboogerd

De politie heeft gisteren twee jonge verdachten aangehouden in verband met de schietpartij bij station Kersenboogerd in Hoorn afgelopen dinsdag. Het gaat om twee jongens van 16 en 17 jaar.

Vlak bij het station in Hoorn werd dinsdagavond rond kwart voor acht een gewonde jongen aangetroffen. Het slachtoffer, een 18-jarige man uit Amsterdam, was even daarvoor neergeschoten bij station Kersenboogerd.

Hij is met zijn verwondingen de trein ingestapt bij Kersenboogerd en stapte bij station Hoorn weer uit. Op de parkeerplaats is hij in elkaar gezakt en vanaf daar werd hij naar het ziekenhuis gebracht.

De twee verdachten, 16 en 17 jaar, komen uit Hoorn. Ze zitten nog vast. De politie zegt nog verder onderzoek te doen naar de schietpartij.