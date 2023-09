Gewonde bij schietpartij Hoorn, daders voortvluchtig

Bij een schietpartij bij station Kersenboogerd in Hoorn is een gewonde gevallen. De daders zijn op dit moment nog op de vlucht, dat meldt de politie. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De schietpartij vond rond tien over zeven vanavond plaats. In eerste instantie was de melding dat het incident bij het Transferium bij station Hoorn had plaatsgevonden, maar dit bleek niet zo te zijn. Hulpdiensten waren daar toen al naartoe gesneld, maar zijn later richting station Kersenboogerd gegaan.

Hoe het nu met het slachtoffer gaat, is nog niet duidelijk. Er is een traumahelikopter opgeroepen. Op dit moment is de politie op zoek naar twee verdachten. Op de plek waar het gebeurde wordt onderzoek gedaan.

Signalement

Van de voortvluchtige verdachten is wel een signalement bekend. De eerste jongen is wit, draagt een zwarte broek, jas en schoenen. Onder zijn jas heeft hij een grijs shirt aan en hij heeft een donkere pet op. De tweede jongen is lichtgetint, draagt een donkere broek, een groen-zwarte hoodie met een jas daaroverheen.

Mocht je de verdachten zien, benader ze dan niet zelf, maar bel 112.