Jaar lang geen bussen vanuit Zaanstreek en Waterland naar Amsterdam cs

Busreizigers opgelet, want vanaf december 2023 tot september 2024 zullen er geen bussen meer rijden vanuit Zaanstreek en Waterland naar Amsterdam Centraal. Dat is bijna een jaar lang. Dit laat de gemeente Amsterdam weten. Gedurende deze periode zullen de metrostations in Amsterdam-Noord dienen als tijdelijk eindpunt voor deze buslijnen.

Het probleem ligt niet bij de verbouwing van het NS-station of het personeelstekort bij EBS. De gemeente Amsterdam heeft besloten te investeren in het verbeteren en veiliger maken van de drukke fietsroute tussen het IJ en de Geldersekade. "Hier doen zich vaak ongelukken voor en zowel fietsers als voetgangers voelen zich onveilig", schrijft de gemeente Amsterdam.

"Om ruimte te creëren voor deze verbeteringen, zal er eenrichtingsverkeer worden ingevoerd voor auto’s in de Oostertoegang en op de Odebrug richting het IJ. De werkzaamheden zijn eind maart 2023 begonnen en ongeveer anderhalf jaar duren. De deadline voor de voltooiing van deze werkzaamheden is uiterlijk oktober 2024, omdat ProRail in 2024 begint met de vervanging van vijf spoorbruggen over de Oostertoegang."

Bussen geen toegang

Een van de gevolgen van het eenrichtingsverkeer is dat bussen tijdelijk geen toegang hebben tot het busstation aan de noordzijde van het NS-station in het centrum van Amsterdam. Als gevolg hiervan kunnen bussen vanuit de Zaanstreek en Waterland hun passagiers niet meer rechtstreeks bij het centraal station afzetten. Een deel van het huidige busnetwerk heeft al het metrostation in Amsterdam-Noord als eindbestemming.

Want dit betekent voor de nachtbussen in de regio is nog niet duidelijk. Aangezien er 's nachts geen metro's rijden is het eindpunt in Noord geen handig eindpunt.