Henk en zijn hond Benny (14) moeten door diefstal hun reis na nog geen week afbreken

Henk Zwaan uit Enkhuizen was met zijn hond Benny (14) op avontuur voor het goede doel, maar moet de reis na nog geen week al afbreken. Diefstal van zijn spullen is de oorzaak. "Op deze manier heeft het geen zin meer. Het idee dat dadelijk ook de rest weg is, heeft mij doen besluiten om te stoppen."

Foto: Enkhuizer Henk Zwaan met zijn hond Benny in de zijspanmotor - Henk Zwaan

Na de verkoop van zijn restaurant Roadhouse Checkpoint Charlie had de 68-jarige Enkhuizer het plan opgevat met zijn hond Benny naar zijn thuisregio in het Spaanse Màlaga te rijden, een avontuur van ruim 3.000 kilometer. Daar verbleef het dier in een asiel van Animal Care España, Spaanse Honden in Nood (ACE|SHIN), totdat hij werd geadopteerd door Henk. Tijdens de reis, waarbij ze met een oude zijspanmotor reden, wilde Henk geld inzamelen voor ACE|SHIN. Een organisatie die zich inzet voor mishandelde en verwaarloosde honden en katten. Hij is onder de indruk van hun werk: "Ze bellen ook iedere week op om te vragen hoe het gaat met Benny."

Motorbril van Benny weg en motorpech Mensen wilden graag op de foto met Benny, die met een motorbril in de zijspan zat. "Daar vroeg ik dan geld voor dat naar ACE|SHIN gaat", aldus Henk. "Bovendien helpt de bril ook voorkomen dat er insecten in z'n ogen komen." Maar al op de eerste dag wordt de bril van Benny gestolen als ze op een camping in Heerlen (Zuid-Limburg) zitten. En daar houdt het ongeluk niet op. Een paar dagen later in Luxemburg worden ze getroffen door motorpech. Maar nadat de zijspan in een garage is gerepareerd, kunnen Henk en Benny verder. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Henk Zwaan uit Enkhuizen en hond Benny in de zijspanmotor - Henk Zwaan

Maar dan gaat het weer mis. Als ze boodschappen moeten doen wordt de motor op de parkeerplaats gezet. Benny moet bij de motor blijven, omdat het verboden is honden mee de winkel in te nemen. "Ik heb alle waardevolle spullen verder bij me. Maar al snel waren tassen die aan de motor hingen verdwenen." Bagage tot twee keer toe gestolen Eén keer blijft een groep Duitse motorrijders wachten tot hij weer terug is van het boodschappen doen en gaat het goed. Maar als er later vervolgens weer bagage wordt gestolen is de maat vol. "Twee van de vier keer dat ik boodschappen deed, ben ik bestolen", zegt hij. Henk en Benny zitten nu in het Zwitserse Bern en hebben besloten weer terug te keren naar Enkhuizen. "We hebben heel veel aardige en lieve mensen ontmoet. Dat zal ik blijven herinneren." Ook bedankt hij iedereen die geld heeft gedoneerd tijdens de reis. "Bij elkaar hebben we toch nog 1.800 euro opgehaald voor Benny zijn vrienden bij ACE|SHIN."