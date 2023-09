Hond Benny (14) reist met zijspan ruim 3.000 kilometer en bezoekt thuisregio Málaga

De 14-jarige hond Benny en zijn Enkhuizer baasje Henk Zwaan zijn in hun zijspanmotor vertrokken voor een bijzondere reis. Ruim 3.000 kilometer, via zes landen, rijden ze naar de Spaanse regio Málaga (Mijas) voor een bezoek aan de thuisregio van Benny. Daarnaast zamelen ze ook geld om voor het Animal Care España, Spaanse Honden in Nood (ACE|SHIN), een organisatie die zich onder meer inzet voor in Zuid-Spanje verwaarloosde en mishandelde honden.

Reden genoeg om met een oude zijspanmotor op pad te gaan en zo geld in te zamelen voor ACE|SHIN. Met een glimlach: "Benny met de motorbril op naast me. Het voorkomt dat hij insecten in zijn ogen krijgt, maar trekt natuurlijk ook aandacht. Mensen willen op de foto en daar vraag ik dan geld voor. Ook kunnen mensen via de QR-code op de motor een donatie doen."

Hij is onder de indruk van wat ACE|SHIN doet voor dieren. "Ze bellen ook iedere week op om te controleren hoe het gaat met Benny." Jarenlang was Henk het gezicht van restaurant Roadhouse Checkpoint Charlie, midden op de dijk Enkhuizen-Lelystad. Hij heeft de zaak inmiddels verkocht en wordt in oktober overgenomen door een medewerker van hem.

"Zijn baasje had reuma en verhuisde daarom naar Thailand, omdat het beter was voor haar gewrichten. Twee van de drie honden nam ze mee. Maar Benny is een 'zachte hond'. Ze wilde hem daar niet tussen de slangen laten leven", legt Henk uit. "Dus nu leeft hij bij mij, ik ben een soort adoptieouder."

De Enkhuizer kreeg de hond twee jaar geleden via ACE|SHIN waar hij al langer mee bekend is. "Nadat mijn vorige hond overleed, wilde ik eerste eigenlijk geen nieuwe meer. Ik word toch ook een dagje ouder." Maar uiteindelijk begon het toch te kriebelen en kwam Benny in beeld.

Al 1.500 euro binnen voor vertrek

Nog voor hun vertrek haalden ze al 1.500 euro op. De eerste stop is inmiddels bereikt. "We zitten nu op een camping in Heerlen (Zuid-Limburg). Alleen is net wel de motorbril van Benny gestolen. Gelukkig is er een nieuwe onderweg." Van daaruit trekken Benny en Henk via België en Luxemburg, Frankrijk in.

"Er zit geen termijn aan vast, we doen het op ons gemakkie. Ik wil heel graag via de Alpen rijden. Daarna gaan we via Turijn (Italië) naar Monaco. De grens over naar Spanje bij Andorra en dan via Zaragoza naar Málaga. En dan uiteindelijk via Portugal weer rustig aan terug naar huis."

'Op de foto bij chique Hôtel de Paris Monte-Carlo'

Een flinke reis. Zeker omdat Benny met 14 jaar, al behoorlijk op leeftijd is voor een hond. Maar Henk kijkt uit naar het avontuur dat de twee gaan beleven. "Ik zie het helemaal voor me dat we in Monaco uit het fameuze en dure Hôtel de Paris Monte-Carlo komen en dan voor de deur in onze zijspan stappen", vertelt hij lachend.

Maar bovenal wil hij veel geld inzamelen om ACE|SHIN te ondersteunen. Doneren kan via deze link.