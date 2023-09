Paarden denderen door Purmerend tijdens het NK-kortebaandraverij

De grond beeft als de paarden door de Nieuwstraat rennen. De kortebaandraverij is altijd een spektakel, maar vandaag moet het extra bijzonder worden en daar is genoeg reden voor volgens Robert Kuiper van de organisatie. "We bestaan 150 jaar, het is de 149e rit, we hebben prachtig weer, we hebben het Nederlandse kampioenschap met de beste dravers en pikeurs, wat wil je nog meer?"

"Ik had nooit zoveel met paarden, maar nu denk ik 'wat heb ik gemist'", Zegt Robert Kuiper. 'De legacy van mijn vader is dat, waar het vroeger een evenement was met één ijskar aan de kant er nu een complet catering is", zegt Robert. Volgens hem heeft hij er voor gezorgd dat de sport en het entertainment hand in hand optrokken. "Ik denk dat hij nu boven op een wolk heel trots is en voor het lekkere weer heeft gezorgd".

Ondertussen denderen de paarden met Pikeurs door de straat. Robert is er vooral trots op dat ze het NK hebben binnen gesleept. Dat is bijzonder omdat je dan echt de beste paarden krijgt die aan de races meedoen. "Er zijn meerderen races per jaar, maar je kan maar een keer Nederlands kampioen worden."

Robert hoopt dat iedereen een leuke dag heeft en als alles goed verlopen is gaat hij, net aan zijn vader voor zich, pas een lekker biertje nemen en genieten van een geslaagde dag.