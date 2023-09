Koning komt naar IJmuiden en opent windpark op zee met paraplu's

Koning Willem Alexander komt over twee weken naar IJmuiden. Op vrijdag 29 september opent hij op het strand het nieuwe windmolenpark Hollandse Kust Zuid.

Langs de Nederlandse kust worden in totaal acht grote windparken gebouwd. In 2050 moet alle energie namelijk duurzaam zijn en zonder CO2-uitstoot. De parken helpen daarbij.

Inmiddels is de tweede van die windparken af. Die heet Hollandse Kust Zuid. Het park ligt een kleine 20 kilometer uit de kust en loopt ongeveer langs de breedtegraden van Katwijk tot de monding van het Noordzeekanaal.

Paraplu's

Waarom een opening in IJmuiden? "Het onderhoudscentrum voor de parken komt daar in de Amsterdamstraat, in de haven. Vanuit die haven gaan monteurs en andere werknemers heen en weer", vertelt een woordvoerder van Vattenfall.

Om het park te openen, beklimt de koning straks een toren die voor die gelegenheid op het strand wordt neergezet. Daar drukt Willem Alexander op een knop en gelijktijdig klapt een groep mensen een paraplu open, om daarmee een levensgrote windmolen uit van 250 meter lang uit te beelden.

Op het echte windpark staan 139 windmolens. In theorie zouden die ieder jaar de stroom kunnen voorzien van anderhalf miljoen huishoudens in Nederland, zegt energieleverancier Vattenfall, die het project leidt.