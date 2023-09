Transferjoker Stijn Spierings wisselt alsnog van club dankzij speciale regel

Ondanks dat de transfermarkt al bijna twee weken dicht is, heeft Stijn Spierings een transfer gemaakt. De Alkmaarder heeft in Frankrijk een zogenaamde 'transferjoker' ingezet. Dat betekent dat hij toch nog van club kan wisselen en daardoor de overstap maakt naar zijn oude club.

De transfermarkt is weliswaar dicht, maar in Frankrijk geldt een unieke regel. In de Franse competitie mogen clubs tijdens het seizoen één speler overnemen van een andere Franse club. Oftewel: de zogenaamde transferjoker inzetten. Dat heeft Toulouse nu gedaan en daardoor kan Spierings van club veranderen.

Groots onthaald

Door de joker in te zetten kan Spierings na drie maanden alweer vertrekken bij zijn club RC Lens. De middenvelder keert weer terug bij Toulouse, de club waar hij deze zomer nog vertrok.

Spierings werd gisteravond op het vliegveld van Toulouse al groots onthaald door supporters. Zo kreeg hij een sjaaltje omgehangen door fans die hem opwachtten. Voor de fans is de Noord-Hollander geen onbekende, want hij speelde in drie seizoenen bijna 100 wedstrijden bij Toulouse.

