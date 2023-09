Toch geen herfst? Komend weekend stijgen de temperaturen weer

Regen en onweer komen nog wel steeds onze kant op, vertelt Visser. "Komende nacht zijn er regen en onweersbuien actief. Morgenochtend trekken de buien weer weg. Het is eerst nog bewolkt, maar in de middag klaart het flink op."

Stevige wind

De temperaturen zijn alleen wel een stuk lager, zo rond de 18 graden. "Maar dus wel zon. En de wind gaat de komende nacht flink toenemen. Boven het land tot matig en aan de kust en IJsselmeer tot vrij krachtig." Op woensdagochtend neemt de windkracht dus wel weer af.

De rest van de week is het weer rustig volgens Visser. De temperaturen liggen in Noord-Holland rond de 20 graden en de zon breekt regelmatig door. In de nacht wordt het wel flink kouder, met op sommige plekken temperaturen van 8 of 9 graden.

Komend weekend

Precies op tijd voor het weekend gaan de temperaturen weer stijgen. "Vrijdag komt het kwik rond de 23, 24 graden uit. Zaterdag en zondag kan het zomaar weer rond de 25 graden worden. Pas daarna lijkt de herfst pas weer door te zetten met meer wisselvalligheid, meer regen en lagere temperaturen."