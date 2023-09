Het is weer voorbij die mooie zomer: vandaag slaat het weer om

"We hebben echt een tropennacht achter de rug", vertelt NH-weerman Jan Visser op NH Radio. "Op de meeste plaatsen n de provincie bleven de temperaturen rond de 20 graden steken." In de duinen bij Wijk aan Zee was het het warmst. Midden in de nacht was het daar nog 25 graden. "De temperatuur is niet verder gezakt dan 21,8 graden."

Zo'n warme nacht kan zorgen voor een woelige nacht, maar vanavond is het een stuk koeler. "Het is de laatste warme tot zeer warme dag", zegt Visser. De temperatuur loopt vandaag niet zo hoog op als de afgelopen dagen. "De maximumtemperaturen komen uit op zo'n 27 tot 28 graden." Aan zee zal het iets koeler zijn, omdat de wind gedurende de dag draait en vanmiddag uit het westen komt.

Onweer

Vanmorgen kunnen er al enkele wolken te zien zijn. "Maar vanavond worden de wolken dikker", zegt de weerman. "En vannacht zijn er bij ons mogelijk enkele pittige regen- en onweersbuien." De zwaarste buien trekken over het zuidoostelijke deel van Nederland, maar ook in Noord-Holland kan het flink tekeer gaan.

Morgenochtend verwacht Visser droog en zonnig weer. De temperatuur ligt dan rond de 23 graden. "Later morgenmiddag is er opnieuw kans op een regen- en onweersbui."

Woensdag en donderdag is het zo'n 21 graden. "Het is mooi weer met geregeld zon, misschien een enkele bui", stelt de weerman ons gerust. Het is niet meteen een druilerige herfst na de warmte van de afgelopen week. "Vrijdag zien we de temperatuur weer enkele graden oplopen naar zo'n 23, 24 graden." De rest van het weekend lijkt overwegend droog te blijven. Misschien valt er zondag of maandag een bui, maar dat kan de weerman nog niet met zekerheid zeggen.