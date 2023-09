Dode steekpartij Driehuis 24-jarige man, scholieren zagen het gebeuren

Het slachtoffer van de dodelijke steekpartij in Driehuis is een man van 24, zegt de politie. Leerlingen van het nabijgelegen Ichtus Lyceum zagen het gebeuren.

Foto: Steekpartij Driehuis - Thomas Jak / NH

Het slachtoffer is vanochtend rond 10 uur 's ochtends neergestoken. Hij overleed amper een uur later. Buurjongen Tijs, 18 jaar met donkerblonde haren, woont om de hoek en heeft van alles gehoord en gezien. "Ik hoorde geschreeuw van verdriet, van de vader en de broer van het slachtoffer. Een traumahelikopter vloog laag over en er was zóveel politie." Ook ruim drie uur na de steekpartij staan er nog verschillende boa's, een politiebusje en een aantal politieauto's. Één van de familieleden was zo geëmotioneerd, dat hij de ruiten van een politieauto zou hebben ingeslagen. 'Neerviel in de tuin' Later kon Tijs' vriendin, die 16 is en leerling op het Ichtus Lyceum hem nog meer vertellen: "Vanochtend brachten een stuk of vijf klasgenoten van haar hun pauze door op een grasveldje in de buurt. Die hebben allerlei dingen zien gebeuren." Hij wijst naar het grasveld van een metertje of dertig lang, dat tussen de Deken en Wolffstraat en station Driehuis in ligt. "Zij hebben gezien dat iemand wegrende uit het huis, en dat het slachtoffer, een man, zijn huis uit kwam en toen neerviel in de tuin." Volgens de politie zou hij rechtdoor het huis uit langs station Driehuis zijn gevlucht. Ze hebben de verdachte nog niet te pakken. Tekst gaat door onder de video van verslaggever Thomas Jak, die vanmiddag in Driehuis was.

Man (24) dood bij steekpartij Driehuis - NH Nieuws

In de video heeft de verslaggever het over de leeftijd van 'rond de 30'. Zo oud werd het slachtoffer geschat door buren. De politie maakte later bekend dat hij 24 was.

Op school was er paniek onder de leerlingen, weet Tijs van zijn vriendin: "Ze mogen hun telefoon niet gebruiken binnen, dus ze wisten niet wat er aan de hand was, en of het misschien ging om iemand van school." Zelf is Tijs door de gebeurtenissen niet naar zijn studie gegaan vandaag. "Ik heb even staan kijken toen de traumahelikopter kwam, maar de conciërges van de school probeerden me toen weg te sturen." Hij laat een snapchatfilmpje van de helikopter zien. "De familie heb ik niet gefilmd, dat leek me niet zo gepast." Onderzoekers in witte pakken en een speurhond Familieleden van het slachtoffer mochten hun huis aan de Wolff en Dekenstraat voor een lange tijd niet in. Moeder, vader en broer zaten en stonden tot het einde van de middag buiten. Onderzoekers van de politie in speciale witte pakken gingen wel naar binnen, waar de steekpartij moet hebben plaatsgevonden. Buiten liet een agent een hond sporenonderzoek doen. Om de hoek, net onzichtbaar voor de aanwezige politiemensen staan ook twee jonge twintigers zichtbaar aangedaan te praten. "We kennen de familie uit de buurt. Ze hebben ook een hond, dus ik sprak ze af en toe een beetje." Een mevrouw in een scootmobiel kijkt verbaasd op als ze hoort dat het niet om een scholier gaat. "Dat vind ik toch wel fijn om te horen. Maar eigenlijk is dit niet veel beter, wat afschuwelijk allemaal."

