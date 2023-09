Hulpdiensten treffen dode aan bij woningbrand in Waarland

In de afgebrande woning aan de Schaapskuilweg in Waarland is vanochtend een lichaam gevonden. De politie zoekt uit om wie het gaat en wat de oorzaak is van de brand.

De brand brak vanochtend rond 9.30 uur uit. Aanvankelijk was er vooral veel rook, waardoor de brandweer mensen in de omgeving opriep hun ramen en deuren dicht te houden.

Later werd de brand ook uitslaand. Met een sloopkraan is de nok van het huis eraf gehaald, zodat de brandweer de brand goed kon blussen. Het sein brand meester is nog niet gegeven.

Tijdens het blussen ontdekte de brandweer in het vrijstaande huis het lichaam van een persoon. Om wie het gaat, is nog niet bekend. Buiten het huis werd een tweede persoon levend gevonden. Of diegene verwondingen heeft opgelopen is niet bekend.

Het is nog niet bekend hoe de brand kon ontstaan, daar wordt onderzoek naar gedaan.