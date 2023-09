Veel rook bij uitslaande brand in Waarland, oproep ramen en deuren dicht te houden

Bij een vrijstaande woning aan de Schaapskuilweg in Waarland is vanochtend rond 9.30 uur brand uitgebroken. De Veiligheidsregio geeft aan dat er vooral veel rook vrijkomt bij de brand. Ze roept mensen die last hebben van de rook op ramen en deuren dicht te houden.

Woningbrand in Waarland Inter Visual Studio

Woningbrand in Waarland Inter Visual Studio

Woningbrand in Waarland Inter Visual Studio

Woningbrand in Waarland Inter Visual Studio

Aanvankelijk was er vooral veel rook in het huis, maar later werd de brand ook uitslaand.

Of er mensen in huis waren toen de brand uitbrak, is nog niet bekend.