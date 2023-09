Gevonden lichaam in Westeinderplassen inderdaad van vermiste zwemmer uit Aalsmeer (44)

Het lichaam dat gisteravond door de politie is aangetroffen in de Westeinderplassen bij Aalsmeer is inderdaad van de zwemmer die gisteren vermist werd. De politie laat weten dat het om een 44-jarige man uit Aalsmeer gaat.

De man was zondagmiddag aan het zwemmen in het water, maar werd op een gegeven moment niet meer gezien. Aan het eind van de middag is een zoekactie gestart. Brandweer en politie zochten mee. Er is gezocht met duikers en een helikopter.

Het lichaam is rond 19.45 uur in het water gesignaleerd door een sonarboot. Vervolgens is de overleden persoon uit het water gehaald. Op het moment dat de zwemmer vermist raakte, was het vanwege het warme weer behoorlijk druk bij de Westeinderplassen. Een deel van het water werd tijdelijk afgezet zodat het duikteam de ruimte had om het slachtoffer te zoeken.

Impact

Politie-eenheden uit verschillende gemeentes werden opgeroepen om te helpen zoeken. Een agent van basisteam Amstelveen laat op Facebook weten dat de gebeurtenis grote indruk op hen maakte.

"Collega's vertellen hun versie en taken van de melding en uiten daarbij ook hun gevoel en eventuele frustraties", omschrijft de agent de nasleep. Verdere nazorg is uiteindelijk niet nodig gebleken. Mensen die gisteren aanwezig waren bij de Westeinderplassen kunnen contact opnemen met slachtofferhulp.