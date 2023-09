Grote zoekactie naar vermiste man in Westeinderplassen Aalsmeer

Hulpdiensten zijn vanmiddag grootschalig uitgerukt voor een vermiste man in de Westeinderplassen in Aalsmeer. Een deel van het water is tijdelijk afgezet.

"De man was vanmiddag aan het zwemmen in het water, maar op een gegeven moment werd hij niet meer gezien", laat een politiewoordvoerder weten. Aan het eind van de middag is een zoekactie gestart. Zowel een ambulance, brandweer, politie als helikopter is hiervoor ingezet.

Een deel van het water is tijdelijk afgezet. Een duikteam is in dat gebied naar de vermiste man op zoek.