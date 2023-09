Vaandel van eeuw oud weer terecht bij kolfclub uit Wormer, secretaris dolgelukkig

Een bijzonder vaandel uit 1907 van kolfclub Togido-Wormer is weer terecht na jarenlang zoek te zijn geweest. Secretaris Mark Aberkrom is er heel gelukkig mee, want de kolfsport heeft een behoorlijke historie in onze provincie. "Opeens was hij weg, maar gelukkig is-ie weer boven water."

Frank Holkamp spoorde het vaandel op. "Dit hing in een verzorgingshuis van woningcorporatie Parteon. Op een gegeven moment waren de bewoners een beetje klaar met de 'oude meuk', die wilden wat anders in de hal. Zodoende zijn ze destijds verwijderd en opgeslagen."

"Of je nou naar Groningen of Dordrecht ging, dat vaandel ging mee"

"Hij komt oorspronkelijk uit Krommenie en werd gemaakt ter ere van het toen 10-jarig bestaan", vertelt voorzitter Maarten Jan van Zaanen van de kolfclub. Secretaris Mark Aberkrom vult aan: "Het is een vaandel dat meegenomen werd naar wedstrijden, die werden overal in Nederland gespeeld. Of je nou naar Groningen of Dordrecht ging, dat vaandel ging mee."

Van Zaanen: "Het was voor die mensen een dag of twee uit. Vroeger had je weinig sporten en als je wat had was dat heel bijzonder. Dan gingen ze één of twee keer per jaar met zo'n vaandel op stap, om je vereniging te verdedigen."

De uitgebreide historie maakt dat ze erg blij zijn bij Togido dat het vaandel weer terug is. Holkamp is tevreden: "Een betere locatie voor het vaandel is er niet dan gewoon bij de club zelf."

