Steeds minder animo voor de kolfsport, maar in Wormer spelen ze stug door

Een grote omslag voor kolfverenigingen Togido en De Moriaan uit Wormer. Uit nood zijn de clubs – de één bestaand uit mannen, de ander uit vrouwen – gefuseerd. De ledenaantallen aan beide kanten lopen terug door vergrijzing. Het samengaan was best even wennen, maar toch bevalt het aan beide kanten.

De afgelopen tijd staat de club, Togido (Tot Ons Genoegen Is Dit Opgericht) geheten, flink in de belangstelling. De verslaggever van NH Nieuws is de zoveelste die langskomt deze dagen. "Dat is ons in de voorgaande 150 jaren nog nooit gelukt", zegt secretaris Mark Aberkrom met een lach.

Het is dan ook een mooi verhaal: voor het eerst spelen de mannen samen met de vrouwen hier in Herberg Het Moriaanshoofd aan de Dorpsstraat richting Jisp. Tot voor kort waren het strikt gescheiden werelden. Op dinsdag speelden de vrouwen, op woensdag de mannen. Nu is de barrière doorbroken en dat heeft een minder leuke reden: het ledenaantal bij zowel de mannen als de vrouwen daalde behoorlijk. Gecombineerd telt de club nu 23 leden.

Bekijk hieronder de reportage, waarin de secretaris zijn zorgen uit over het voortbestaan van de club. Tekst loopt door onder de video.