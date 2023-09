Kirsten krijgt wel excuus, maar geen antwoorden van OM vanwege onterechte waarschuwing klimaatdemonstratie

Vandaag heeft het Openbaar Ministerie excuus aangeboden aan de zeven mensen die eerder een onterechte waarschuwing hadden gekregen voor hun vermeende deelname aan een klimaatdemonstratie op Schiphol. Eén van hen is Kirsten Verdel, die hogelijk verbaasd het schriftelijk pardon in ontvangst nam omdat ze die dag niet bij de klimaatdemonstratie was: "Het moet echt anders", vertelt Kirsten Verdel aan NH Radio.

Foto: Actievoerders bij een GlobeAir-Cessna 510 Citation op Schiphol-Oost - GlobeAir

Op 5 november 2022 werden er tijdens een demonstratie bij het platform op Schiphol-Oost honderden activisten van Greenpeace en Extinction Rebellion opgepakt. Zij demonstreerden daar tegen het gebruik van privéjets. Doordat een groot deel van de demonstranten zich niet wilde identificeren, startte de Marechaussee een onderzoek naar de identiteit. Uiteindelijk werd dit door middel van sociale media en politiegegevens vastgesteld en kregen mensen een brief van het OM met een waarschuwing. Van de 175 mensen die de brief hadden ontvangen, claimde onder andere Kirsten Verdel dat zij nooit had deelgenomen aan de demonstratie. Vandaag kreeg zij excuus van het OM: "Het is een hoop commotie, maar het boek is met deze excuses nog lang niet dicht," vertelt Verdel.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Op 24 juli ontving Kirsten van het OM een brief dat zij aanwezig zou zijn geweest op de demonstratie. "Er stond: we hebben u geregistreerd, u heeft een misdrijf gepleegd en dit is een waarschuwingsbrief". Kirsten was daar dus helemaal niet, dat kan ze bewijzen aan de hand van haar bankafschriften: "Op basis daarvan heb ik kunnen achterhalen waar ik die dag wel was, namelijk bij een beddenspeciaalzaak voor het kopen van een kussen en een binnenspeeltuin. En die avond zat ik bij een bruiloft met zo'n 100 getuigen." 'Heel raar' Verdel wilde in verweer gaan tegen de schriftelijke beschuldiging, maar kon daarin nergens contactgegevens vinden waar ze beroep of bezwaar kon aantekenen. Kirsten nam zelf contact op met het OM en die adviseerde om bewijsmateriaal naar de officier van justitie te sturen. "Ik dacht meteen: 'Dit is heel raar'. Waarom moet ik bewijzen dat ik ergens niet was? Dat is omgekeerde bewijslast." Op platform X (voorheen Twitter) sprak ze zich verontwaardigd hierover uit waarop ook veel commotie ontstond onder haar volgers en andere lezers. "Het werd een paar miljoen keer bekeken." Klopt voor geen meter Verdel kreeg per mail een uitnodiging om uitleg te geven bij de Marechaussee, die de identificatie hadden gedaan tijdens de demonstratie. Tijdens dat gesprek werd gezegd dat ze geen verdachte was, maar een betrokkene. En dat het geen verhoor was, maar een interview. Terwijl in haar uitnodigingsmail werd gevraagd om bewijsmateriaal mee te nemen. "En tijdens het gesprek werd er een gezichtsherkenningsexpert bijgehaald om te kijken of de foto's die waren gemaakt overeenkwamen met mij. Toen heb ik wel even gezegd: 'Als dit geen verhoor is, waarom zit hier dan een gezichtsherkenningsexpert die aankondigt om een identificatie te doen'. Het klopte voor geen meter."

"Vandaag heb ik een excuusbrief gekregen maar niet de antwoorden hoe zij mij hebben geïdentificeerd" Kirsten Verdel, kreeg onterecht brief van OM