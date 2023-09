Tweede verdachte (19) steekpartij winkelstraat Alkmaar gewond opgepakt bij huisartsenpost

De steekpartij gebeurde gisteren even na 18.00 uur in de Langestraat, vlakbij patatzaak de Vlaamse Hoek. Hierbij raakte twee tieners gewond: een 17-jarige jongen uit Heiloo en een 17-jarige jongen uit de gemeente Bergen. “Beiden zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.”

"Aanvankelijk kregen we de melding van een vechtpartij, maar even later bleek het om een steekincident te gaan”, vertelt de woordvoerder.

De twee verdachten zouden meerdere mensen in de stad hebben lastiggevallen en in de Langestraat in conflict zijn geraakt met een groep jongeren. Vermoedelijk gaat het om een ruzie in de relationele sfeer, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

‘Het is jouw schuld’

"Het is jouw schuld", werd er volgens getuigen geschreeuwd, die dachten dat de dader onder invloed was. Ook zou er bloed op straat hebben gelegen. “Ik hoorde een hoop geschreeuw, dat dus. Afschuwelijk. Veel sterkte voor de slachtoffers en betrokkenen.”

Kort na de steekpartij werd de Langestraat afgezet voor onderzoek. Ook de 19-jarige verdachte raakte gewond bij het incident. Hij kon bij de huisartsenpost worden aangehouden. De 23-jarige verdachte werd na een zoekactie aangehouden bij het Ritsevoort.