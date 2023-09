Drie gewonden bij steekpartij in Alkmaarse binnenstad

Bij een steekpartij in de Alkmaarse binnenstad zijn vanavond drie mensen gewond geraakt. De politie heeft één verdachte aangehouden, aldus mediapartner Streekstad Centraal .

Een woordvoerder van de politie laat weten dat vanavond rond 18:00 uur een steekpartij plaatsvond op de Alkmaarse Langestraat. "Aanvankelijk kregen we de melding van een vechtpartij, maar even later bleek het om een steekincident te gaan."

Onderzoek

Bij de steekpartij raakte drie personen gewond, zij zijn met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk wat zich voorafgaand aan de steekpartij heeft afgespeeld, de politie is een onderzoek gestart.