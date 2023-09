‘Onveilig gevoel’ in Waardse Rivierenwijk: gemeente roept buurt bijeen

De gemeente Dijk en Waard wil volgende maand met de buurt in gesprek gaan over het ‘onveilige gevoel’ in de Rivierenwijk. Uit onderzoek blijkt dat verschillende bewoners daar last van hebben. “We gaan bespreken wat er leeft en speelt in de wijk. Wat gaat er goed en wat kan er beter”, aldus woordvoerder Ronald Groot.

NH Nieuws

De Rivierenwijk in Heerhugowaard staat onder bewoners al jarenlang bekend als een ‘probleemwijk’. Uit eerder onderzoek van I&O Research (2021) blijkt dat 41 procent van de bewoners zich in die buurt weleens onveilig voelt. Met zo’n 3500 inwoners, veel goedkope sociale huurwoningen en specifieke doelgroepen, zoals mensen met een ggz-achtergrond, kent de wijk verschillende problemen zoals jongerenoverlast, drugsproblematiek en straatvervuiling. Uiteenlopende incidenten De afgelopen jaren is het rustiger en veiliger in de wijk, maar inwoners zijn in het verleden regelmatig opgeschrikt door uiteenlopende incidenten, waardoor het veiligheidsgevoel niet direct toeneemt. Om er een paar te noemen: twee jaar geleden wordt een destijds 18-jarige jongen tijdens een potje voetbal door een zestal jongens in elkaar getrapt. In 2017 overlijdt een 26-jarige man na een schietpartij in een woning aan de Schelde. Dode baby’s En dan nog een drama dat veel Dijk en Waarders waarschijnlijk nooit meer zullen vergeten: de vondst van twee dode baby’s in 2015. Ook dat gebeurde rondom een woning aan de Schelde. Kort na de gruwelijke ontdekking werd de moeder van de kinderen aangehouden en later veroordeeld. Zij bleek ook de moeder te zijn van een dode baby die in 2014 werd gedumpt in een Alkmaars park.

NH Nieuws