Jaimy (18) door zes jongens in elkaar geschopt: "Zo laf"

HEERHUGOWAARD - Jaimy (18) trapte gistermiddag een balletje met twee vrienden in de Rivierenwijk, toen hij uit het niets tien jongens van zijn leeftijd dreigend op hen af zag komen. Ze bleken het op Jaimy gemunt te hebben. Nog voor hij kon vluchten, werd hij door zes van hen aangevallen en tot bloedens toe in elkaar getrapt. "Hij was echt even van de wereld. Ze bleven maar op hem inschoppen terwijl hij al op de grond lag", vertelt zijn moeder Anja tegen NH Nieuws.

Jaimy protesteerde eerst maar toen hij aan zijn jas werd getrokken, besloot hij te vluchten, maar dat mislukte. Met zijn zessen stoven ze op hem af en begonnen op hem in te slaan. "Ze sloegen hem met vuisten en bleven maar schoppen en op hem intrappen. Zó laf om met zijn zessen één jongen in elkaar te trappen."

Haar zoon voetbalt regelmatig in de Rivierenwijk met zijn vrienden in een voetbalkooi. Zo ook gistermiddag. Terwijl hij de bal overtrapte, hoorde hij een stem achter hem zegen: 'Jij hebt iets van mij'.

Op één na waren de tien daders onbekenden voor Jaimy. Zijn moeder vertelt dat hij met één van hen al eens eerder ruzie heeft gehad. "Toen Jaimy jonger was, heeft die jongen hem geslagen. Daar hebben we destijds aangifte van gedaan. Hij dacht vast: 'makkelijke prooi'."

Toen Jaimy eenmaal bewusteloos op de grond lag, hield het schoppen uiteindelijk op. De jongens vluchtten weg. Nadat hij was bijgekomen, snelde hij naar huis. "Hij kwam helemaal overstuur en in paniek thuis. Zijn lip was gescheurd en hij barstte van de hoofdpijn."

Doodsbang

De politie heeft inmiddels de naam van drie jongens, maar Anja hoopt dat ook de rest van hen wordt opgespoord. Ze vraagt daarom aan getuigen of mensen die meer weten over de mishandeling betrokken was, dat te melden aan de politie. "Deze jongens moeten een gepaste straf krijgen. Ze beseffen niet wat dit doet met een mens", reageert Anja geëmotioneerd.

De lip van Jaimy is inmiddels gehecht door de huisarts. Zijn wonden zullen snel genezen, maar de traumatische ervaring laat geestelijk diepe sporen na. "Het is normaal gesproken een taaie, maar nu is hij doodsbang. Ik denk dat hij voorlopig niet alleen over straat durft. Hopelijk slaapt hij vanavond een beetje en kan hij het straks een plekje geven."