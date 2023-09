Bescheiden F1-fotograaf was brutaal als het moest: expositie historische racefoto's in Zandvoort

Fotograaf Harry Verkuijlen was er in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw altijd bij als de Grand Prix Formule 1 in Zandvoort werd gehouden. Ter gelegenheid van de Open Monumentendagen op 9 en 10 september heeft hij voor één keer al zijn werk uit de kast gehaald. Het is te zien is in het Raadhuis in Zandvoort.

Om er zeker van te zijn dat de bezoekers zijn mooiste plaatjes te zien krijgen, is hij ruim van tevoren begonnen met sorteren. Welke mogen niet ontbreken op de tentoonstelling? 'Kill your darlings', het is een helse klus. De foto's zijn hem allemaal even lief.

Harry Verkuijlen staat op dat moment in de Tarzanbocht. Dáár denkt hij de mooiste beelden te kunnen maken. "Ik hoorde door de boxen van het ongeluk en ben er zo snel mogelijk heengegaan. Dat viel niet mee, ik kwam overal prikkeldraad tegen. Ik heb van een afstand een foto gemaakt van de zwarte rook en ontredderde mensen die ernaar kijken. Die staat niet in deze top vier, want ik wilde het een beetje vrolijk houden.'' De foto zal op de tentoonstelling wél te zien zijn.

Toch ligt er druk op deze race. Omdat Circuit Zandvoort niet veilig genoeg was, is er in 1972 geen Grand Prix Formule 1 gehouden. Die tijd is benut om de baan te renoveren en overal vangrails aan te brengen. Ondanks de verbeteringen wordt het een dramatische Grand Prix.

Verkuijlen: "Ik heb deze gekozen omdat het mijn eerste foto is als professioneel fotojournalist. Je ziet de start met Ronnie Peterson, de latere winnaar Jackie Stewart en de Franse nummer twee Francois Cevert. Toch wel bijzonder dat ik die foto van zo dichtbij heb kunnen maken. Als fotografen stonden we bijna óp de baan. We hadden een enorme bewegingsvrijheid, niet meer te vergelijken met nu.''

Overigens is dit de laatste Grand Prix voordat de race in 2021 terugkeerde in Zandvoort.

Verkuijlen heeft bovenstaande foto gekozen vanwege het tijdsbeeld. "Je ziet Niki Lauda en Alain Prost in 1985 op een ouderwetse monitor langs de baan de trainingstijden van andere coureurs bekijken. Mooi om dat te vergelijken met de enorme hoeveelheid informatie en de batterij beeldschermen die ze tegenwoordig ter beschikking hebben. Daarnaast had ik groot respect voor deze coureurs. Lauda en Prost werden dat jaar respectievelijk eerste en tweede in Zandvoort."

Foto 3: de snelheid van Nelson Piquet

Harry Verkuijlen is trots op de foto hierboven, eveneens uit 1985. "In dit beeld van Nelson Piquet voel je de vaart waarmee de auto rijdt. Met de apparatuur van tegenwoordig is het gemakkelijker om de snelheid te vangen. Ik heb deze gemaakt met een lage sluitertijd en door mijn camera met de auto mee te bewegen. Omdat in mijn tijd alle foto's eerst ontwikkeld moesten worden, kwam je er pas later achter of ze goed gelukt waren. Nou, dat kan ik van deze wel zeggen.''

Unieke ontmoeting

Verkuijlen kan zich herinneren dat hij in 1985 veel tijd heeft geïnvesteerd in zijn foto's. Op de trainingsdagen was hij al heel vroeg aanwezig. "Ik liep de pitbox in en zag Piquet zitten. Hij zat heel rustig voor zich uit te kijken. Ik heb hem heel voorzichtig gevraagd een paar close foto's van hem mocht nemen, zonder helm. Dat vond hij prima. Hij was heel relaxed. Door die ontmoeting is de foto die ik later van hem maakte in zijn auto voor mij heel waardevol.''

Tekst gaat door onder de foto.