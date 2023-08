Van zolder naar expositie: unieke blik op 'verborgen' collectie autosport-fotograaf

Er is in Zandvoort geen ontkomen aan. De Grand Prix Formule 1 kondigt zich aan. Onder andere een selfiespot op de boulevard vestigt de aandacht op het autosport-feest dat volgende week losbarst. Er is daarbij extra veel aandacht voor het verleden. Het circuit van Zandvoort viert namelijk een jubileum. De baan in de duinen bestaat 75 jaar.

De selfiespot is mede tot stand gekomen dankzij de Haagse fotograaf Harry Verkuijlen. Hij maakt al foto's op het circuit zolang hij zich kan heugen. In plaats van in de krant verdwenen die in een schoenendoos op zolder. Daardoor heeft niemand ze ooit eerder gezien. Verkuijlen verduidelijkt: "Als fotograaf van de Haagse Courant was ik de hele week beroepsmatig in touw. Wat ik in het weekend op Zandvoort deed, was puur voor de lol. Slechts een enkele plaat is in de krant gekomen."

