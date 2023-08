Busje komt zo, maar waar kunnen de Max Verstappenfans parkeren?

Ze rijden in Europa van Grand Prix naar Grand Prix met hun speciale opgepimpte touringcar. Dus is de groep Max Verstappenfans uit Limburg ook van de partij bij de Formule 1 races op Circuit Zandvoort. Alleen is er een probleem: waar laten ze de bus?

"De afgelopen twee jaar waren we ook bij de Dutch Grand Prix", vertelt fan Roger Moonen. "Toen mochten we bij manege Rückert bivakkeren. Maar de manege is nu gesloten, omdat er woningen gebouwd gaan worden."

Opgepimpt

En dat is een probleem voor de trouwe fans van de leider in het wereldkampioenschap. Want waar laten ze de bus waarin ze overnachten? Moonen: "We hebben de bus vier jaar geleden gekocht en helemaal in Red Bullstijl opgepimpt. We bezoeken zoveel mogelijk F1 weekenden."

Zo was de vriendengroep onlangs nog bij de Grand Prix van Oostenrijk en die in het Belgische Spa-Francorchamps. Maar het bezoek aan de thuisrace in Zandvoort is dus lastig. De vrienden zoeken een parkeerplek zo dicht mogelijk bij het circuit.

Roger Moonen: "Een van de vrienden uit de groep is net aan zijn been geopereerd. Hij zit nu in een rolstoel. Het liefst hebben we een plek met stroomvoorziening en sanitair, maar we kunnen eventueel ook een hoop zelf regelen. De bus zelf is een meter of twaalf lang."

Net zo Limburgs als Verstappen

De vriendengroep volgt Max Verstappen al jaren. "Sterker nog, we volgden zijn vader Jos ook al, toen hij nog actief was in de sport. We wonen in een dorpje vlak bij het geboortedorp van Jos", lacht Moonen.

De afgelopen twee jaar won Max Verstappen de race op Zandvoort. Moonen denkt dat de Nederlander dat dit jaar opnieuw presteert: "Ik ga er helemaal vanuit. Hij is zo goed. En dit seizoen is er werkelijk geen concurrent die bij hem in de buurt kan komen."

Dus: heb jij van woensdag 23 augustus tot maandag 28 augustus een parkeerplek voor de fanbus? Laat het ons weten via de mail: [email protected].