Wat te doen met een half miljoen? Heemstede zit met gulle gift Belvedère in de maag

Vijf jaar geleden ontving de gemeente Heemstede een schenking van maar liefst 500.000 euro van Gerrit Bids, om er iets moois mee te doen voor het geliefde wandelbos Groenendaal. Nu zit de gemeente met die gulle gift in de maag: moet er geld bij of moet het geld terug? Heemstedenaar Pim Prins denkt wel een oplossing te hebben voor het politieke dilemma.

Het is een klein stukje wandelen vanaf het molentje bij de ingang van wandelbos Groenendaal in Heemstede naar de Belvedèreheuvel. Een korte klim leidt ons naar de top van het heuveltje. "Toen ik klein was, stond hier een uitkijktoren", zegt Heemstedenaar Pim Prins. "Maar die was toen al een tijd niet meer in gebruik, omdat het ding vervallen was. De gemeenteraad wilde het opknappen niet betalen, daarom is de uitkijktoren in 1965 gesloopt."

Mooi uitzicht

Prins is één van de 'kroegbazen' van de facebookgroep Politiek Café Heemstede. Hij volgt de ontwikkelingen in de lokale politiek op de voet, dus ook de kwestie Belvedère. Dat woord komt uit het Italiaans en betekent 'mooi uitzicht'. Zo werden hoger gelegen plekken waar je over de omgeving kunt uitkijken vaak genoemd. En dat gold ook voor de uitkijktoren in het bos, die in 1839 werd gebouwd naar het ontwerp van architect John Thomas Hitchcock.

Pim Prins groeide op in Groenendaal. "Iedereen in Heemstede kent het hier. Dit is de plek waar je als kind met je slee naar beneden gleed als het had gesneeuwd. Het is echt een markante plek."

