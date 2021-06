Gulle gever 'eindelijk tevreden' met aangepaste plannen uitkijktoren Belvedère

Na de nodige aanpassingen in het ontwerp is na twee jaar akkoord gegeven voor de bouw van een nieuwe uitkijktoren, een Belvedère, in wandelgebied het Groenendaalse Bos in Heemstede. Het kronkelige klinkerpad in het bos lag er nog, maar de eerder geplande Belvedère bovenaan heeft even op zich laten wachten. De gulle gever die een half miljoen euro voor het neerzetten van de toren neerlegde , is eindelijk tevreden.

De oorspronkelijke Belvedère sneuvelde in 1964. De uitkijktoren was te verwaarloosd om te laten staan. De weldoener die anoniem wil blijven, wachtte op meerdere aanpassingen in het ontwerp van ‘De Wandeling’, dat in 2019 als favoriet naar voren kwam. De schenker van het geld was niet tevreden over de vormgeving van het dakje, de kleuren en de hoogte van de bakstenen. Het waren de inwoners van Heemstede zelf die ‘De Wandeling’ kozen uit zes verschillende ontwerpen. Na de gedane aanpassingen is de gulle gever deze week alsnog akkoord gegaan.

Lang gekoesterde wens

De bouw van een Belvedère was een lang gekoesterde wens van de schenker, die van kleins af aan veel in het Groenendaalse bos te vinden was. Het winnende ontwerp houdt rekening met aspecten als het zoveel mogelijk opgaan van de toren in de natuur, lage onderhoudskosten en veiligheid. “Dit alles draagt bij aan de beleving van natuur en de cultuurhistorische waarden van het bos”, aldus de gemeente Heemstede. De heuvel van de Belvedère, dat in het Italiaans ‘mooi uitzicht’ betekent, is een door wandelaars geliefde plek. Bezoekers klimmen graag de trappen op om te kunnen genieten van het groen. De 21-eeuwse Belvedère zou in de loop van 2022 op de heuvel moeten schitteren.