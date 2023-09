Nog geen diploma, maar wel al meester Sven

Door het nijpende lerarentekort in de IJmond worden steeds meer scholen ertoe gedwongen pabo-studenten voor de klas te zetten zodra het rooster gaten vertoond. Ook al zijn ze officieel nog niet bevoegd. Eén van deze studenten is de 20-jarige Sven Edam. Komend schooljaar zal hij iedere vrijdag lesgeven op basisschool 'Het Kompas' in IJmuiden. "Ze hadden gewoon niemand", vertelt hij.

Vorig jaar werd de leraar in spe als stagiair op de school in IJmuiden geplaatst. "Ik ben tevreden over hen en zij over mij, dus ben ik blijven hangen. Ik heb er vorig jaar al twee maanden gewerkt als onderwijsassistent, steeds bij verschillende groepen."

Geen docent Nu gaat Sven een stapje hoger, als meester van groep acht op de vrijdag. En dat nog vóór hij zijn diploma heeft binnengehaald. "Mijn duo, de collega met wie de klas deel, werkt vier dagen en ze zochten nog iemand voor de vrijdag, maar vind maar iemand voor één dag. Ze hadden gewoon niemand." En dus werd er beroep gedaan op de 20-jarige student, voor een dag per week.

Veel studenten voor klas Het gebeurt geregeld, weet ook Eric Westhoek, voorzitter van het college van bestuur van de IPABO te vertellen. "Er staan heel wat studenten al voor de klas en daar zitten risico's aan", zegt hij. Met lede ogen ziet hij regelmatig gebeuren hoe studenten onnodig studievertraging oplopen. "Doordat ze zoveel energie en tijd in het werk steken zien we vaak dat ze problemen krijgen met het afstuderen." En daar blijft het niet bij, want bij afwezigheid van goede begeleiding kan dat grote consequenties hebben. “Als er geen goede begeleiding is, loop je het risico dat ze vroegtijdig afgebrand zijn en na enkele jaren al het onderwijs verlaten", zegt Westhoek.

Begeleiding Een punt waar Sven ook op wijst. "Ik ben heel tevreden over mijn begeleiding, maar ik hoor ook veel van andere dat dat vaak anders is. Sommigen krijgen dezelfde verantwoordelijkheden als een leerkracht, terwijl ze nog onder begeleiding van een leerkracht moeten staan. Het wordt met tweede en derdejaars als best wel vaak gedaan, 'effe' een dagje daar."

Zolang de student en de school zich er allebei goed bij voelen, moet het kunnen, vindt Sven. “Je hebt vierdejaars die het echt kunnen en ook aangeven het te willen, dan vind ik het prima. Ze moeten dan wel een beetje extra op je letten en er moet geen enkele vorm van druk achter zitten." Westhoek is niet blij met de ontwikkeling, maar begrijpt het. "Het is geen optimale situatie, maar ik heb er begrip voor. Het is echt ontstaan door het lerarentekort."

Zenuwen Of Sven het spannend vindt? Dat niet. "Omdat het altijd in goed overleg is gegaan en ik me nooit gedwongen heb gevoeld, voel ik geen druk." Er is nog wel een klein dingetje waar Sven tegenop kijkt. "Het administratieve. Je werkt dan opeens met allemaal systemen die je niet goed kent en waar je best vertrouwelijke informatie in moet zetten, maar daar word ik in begeleid. Het les geven heb ik wel vertrouwen in, dat moet wel goedkomen!"