Ajax stuurt Jorge Sánchez op huurbasis naar Portugal

Porto heeft tevens een optie tot koop opgenomen in het contract. Naar verluidt is deze vastgesteld op 4 miljoen euro. Sánchez heeft nog een contract tot medio 2026 in Amsterdam.

Met de huurdeal komt er voorlopig een einde aan de moeizame samenwerking tussen de rechtsachter en Ajax. Sánchez kon in Amsterdam zelden overtuigen en kwam uiteindelijk tot 26 wedstrijden, waarvan 18 basisplaatsen. Ajax haalde onlangs in de persoon van Anton Gaaei al een vervanger voor Sánchez.