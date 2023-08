Visstroper (48) uit Medemblik op heterdaad betrapt met illegaal visnet op De Fluessen

De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) van It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, de FUMO en politie zagen dat de 48-jarige man uit de gemeente Medemblik in de avondschemering een visnet aan het leeghalen was, dat illegaal was geplaatst.

Hij werd uiteindelijk aangehouden en overgedragen aan de politie en overgebracht naar het politiebureau in Sneek, schrijft de Leeuwarder Courant.

"Het op deze manier illegaal vangen van vis en het gebruik van deze beroepsvistuigen door particulieren is niet toegestaan. Deze vorm van stroperij brengt ernstige schade toe aan de visstand en daarom wordt hiertegen opgetreden", zo laat Staatsbosbeheer weten. "Stroperij is een misdrijf en dit strafbare feit is onder andere strafbaar gesteld in de Wet Economische delicten."

De nog levende vis die in het visnet verstrikt zat, is door de boa's teruggezet in het water. De gebruikte boot, visnet en de dode vis zijn in beslag genomen. Justitie in Friesland zal een beslissing nemen over wat ermee gaat gebeuren.