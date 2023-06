Man uit Enkhuizen betrapt op leeghalen fuiken met paling

Een 35-jarige man uit Enkhuizen is gisteren opgepakt op verdenking van illegale visserij op paling. Hij zou de netten van een beroepsvisser stiekem hebben leeggehaald. De man is op heterdaad aangehouden met nog een levende aal in zijn handen.

Beeld: politie

De politie Hoorn en het visstroperijteam van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit kwamen de man op het spoor na meerdere meldingen van een beroepsvisser die merkte dat zijn fuiken constant leeggehaald waren. De man viste op aal (paling). Dat is een beschermde vissoort. Het is volgens de visserijwet verboden om op aal te vissen zonder toestemming. Aalfuiken Al snel kwam de politie een 35-jarige man uit Enkhuizen op het spoor. De man werd op heterdaad aangehouden in Enkhuizen. Hij had op dat moment een nog levende aal in zijn handen. De vis is in open water vrijgelaten. Daarna heeft de politie ook het huis van de verdachte doorzocht waarbij een grote hoeveelheid aalfuiken en levende en ingevroren aal werd gevonden. Uit onderzoek is gebleken blijkt dat deze paling is gedood door het toedienen van zout. Een handeling die al jaren niet meer mag worden toegepast. De man wordt verdacht van het overtreden van het overtreden van de Visserijwet, de Wet natuurbescherming en verduistering.